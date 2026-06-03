Половина жителей Самары покупает или меняет жилье из-за рождения детей

Аналитики Авито Недвижимости и Авито Товаров провели опрос* и узнали у жителей Самары, ориентируются ли они на детей при покупке квартиры, и какие критерии им важны при выборе жилья для семьи. Оказалось, что половина готова купить квартиру с появлением или взрослением ребенка, а каждому второму важно наличие отдельных детских.

Выбор квартиры

Половина (57%) жителей Самары купили или планируют покупку квартиры с рождением или взрослением ребенка. При этом 22% опрошенных уже приобрели жилье побольше с появлением детей, а 14% ищут его прямо сейчас.

При покупке жилья каждая вторая семья с детьми (54%)** смотрит на наличие детских садов, школ и развивающих центров рядом с домом и ЖК. 50% обращают внимание на удобную транспортную доступность, 36% — на близость поликлиник, медицинских центров и аптек. Современные детские площадки считают значимым критерием 31% опрошенных. Еще для 29% важно, чтобы рядом были парки, скверы и зеленые зоны для прогулок с детьми.

При выборе планировки квартиры больше половины респондентов (59%)** обращают внимание на наличие отдельных комнат для каждого ребенка. Для почти стольких же важна большая кухня-гостиная, где вся семья может проводить время вместе и дети всегда на виду. Еще 39% смотрят на наличие большой гардеробной или кладовой. При этом 12% опрошенных смотрят только на общий метраж квартиры.

При покупке квартиры семьи с детьми жители Самары активно пользуются инструментами поддержки государства и девелоперов: 39% берут семейную ипотеку, 28% используют маткапитал, 28% — рассрочку от застройщика. Особенно заметно это среди опрошенных в возрасте 25–34 лет. Покупать за собственные средства больше склонно старшее поколение: среди респондентов старше 65 лет доля достигает 40% при 28% в среднем по всем опрошенным.

«По нашим данным, 80% пользователей, которые рассматривают покупку квартиры в новостройке и на вторичном рынке, смотрят на отзывы других жильцов на платформе. Благодаря отзывам можно понять, насколько комфортной будет жизнь в доме и районе именно с детьми. Например, узнать об инфраструктуре вокруг дома, включая детские площадки и спортивные секции, загруженности поликлиник и медцентров поблизости, удобстве ЖК для перемещения с колясками, обеспечении безопасности на территории», — комментирует Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости.

Обустройство комнаты

В основном родители предпочитают отдельные детские (56%), но 18% выделяют ребенку зону в своей спальне или в гостиной. У 16% ребенок еще маленький, поэтому живет в одном пространстве с родителями, а у 10% несколько детей делят одну общую комнату.

При покупке мебели для детской комнаты опрошенные чаще (32%) ориентируются на цену. 25% важна функциональность и практичность, чтобы поверхности легко отмывались от красок и фломастеров. Еще 18% выбирают безопасные и экологичные материалы. Дизайн и эстетика мебели важны только 15% опрошенных. В основном это молодые родители 18–24 лет.

«Мы видим растущий тренд — все чаще детскую мебель покупают “с рук”. В апреле этого года доля ресейла в этой категории достигла 86%. Это неудивительно, ведь дети растут быстро, мебель остается в хорошем состоянии и теряет надобность, поэтому можно дать ей вторую жизнь. При этом другие родители могут приобрести все необходимое “с рук”, сэкономив 30-40% от полной стоимости», — комментирует Сергей Павлин, директор бизнес-направления «Товары для дома» Авито.

Потратить на обустройство детской комнаты или уголка опрошенные в среднем планируют около 83 000 рублей. 18% хотели бы уложиться в 30 000 рублей, 16% — в сумму от 30 000 до 50 000 рублей, 39% — от 50 000 до 100 000 рублей. 22% закладывают бюджет от 100 000 до 200 000 рублей, а 5% — еще больше.

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в мае 2026 года.

** можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма больше 100%.