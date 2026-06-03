Более половины работающих жителей Самарской области еще ни разу не брали отпуск в этом году

Более половины (56%) жителей Самарской области еще не успели потратить ни одного дня отпуска в 2026 году, 32% израсходовали отпускные дни частично, и только 4% уже отгуляли отпуск целиком, выяснили аналитики http://hh.ruроссийской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. Еще 8% опрошенных сообщили, что не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены.

Доля тех россиян, кто уже полностью израсходовал все отпускные дни, наиболее высока среди жителей Алтайского края и Омской области — по 12%. Самыми «экономными» оказались жители Пермского края, среди которых сразу 64% еще не брали ни одного дня отпуска в этом году. Распределить периоды отдыха от работы по всему году чаще остальных стараются жители Иркутской и Саратовской областей — среди них по 40% и 39% соответственно пока отгуляли только часть отпуска.

Подход к отпускным дням серьёзно отличается и в зависимости от профессии респондента. Так, самая высокая доля работников, которые уже израсходовали отпуск в этом году, зафиксирована в профессиональной сфере «Сельское хозяйство» — 16%. Напротив, весь отдых еще впереди у 65% опрошенных из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа».

«Чаще всего жители Самарской области стараются брать отпуск в летние месяцы: 50% предпочитают июль, 45% — август, 42% — июнь. Кроме того, пользуются спросом «теплые» сентябрь (41%) и май (18%). Самые непопулярные месяцы для отпуска — ноябрь и февраль (по 2%). В этот период к отдыху не располагает не только погода, но и финансовый фактор: из-за малого количества рабочих дней отпускные могут не оправдать ожиданий. На выбор дат отпуска влияет и профессия: так, представители сферы «Наука, образование» чаще всех отдыхают именно летом (74% — в июле, 70% — в августе, 46% — в июне). Работники сельского хозяйства чаще других берут отпуск в ноябре (29%) и январе (13%)», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

«Лето традиционно остается главным отпускным сезоном: на июнь, июль и август приходится почти половина всех запланированных на год поездок продолжительностью от недели и более. При этом в этом году мы наблюдаем равномерное распределение спроса внутри летнего сезона — россияне планируют практически одинаковое количество отпусков на каждый из трех месяцев. Для сравнения, год назад наиболее востребованным для отдыха был август, тогда на последний летний месяц приходилось до 40% всех летних бронирований», — добавляет Ирина Козлова, управляющий директор сервиса Островок.

Опрос проводился с 12 по 14 мая 2026 года, участие приняли свыше 3,2 тыс. респондентов, включая жителей Самарской области.