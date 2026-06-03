Более половины работающих жителей Самарской области еще ни разу не брали отпуск в этом году

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в убийстве
В Самаре в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в убийстве
Театр Самарская площадь впервые выступил на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна»
Театр Самарская площадь впервые выступил на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна»
28% компаний в Самаре запланировали корпоративы этим летом
28% компаний в Самаре запланировали корпоративы этим летом
Жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсном направлении «СпортТрек» проекта «Флагманы образования»
Жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсном направлении «СпортТрек» проекта «Флагманы образования»
Ночью в Исаклинском районе загорелся жилой дом
Ночью в Исаклинском районе загорелся жилой дом
Муниципалитеты Самарской области примут участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Муниципалитеты Самарской области примут участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
2ГИС масштабно обновил поиск гостиниц и отелей для жителей Самары
2ГИС масштабно обновил поиск гостиниц и отелей для жителей Самары
В Самарской области спрос на обучение судовождению вырос в 3,5 раза перед летом
В Самарской области спрос на обучение судовождению вырос в 3,5 раза перед летом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
1.01
EUR 84.61
-1.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более половины работающих жителей Самарской области еще ни разу не брали отпуск в этом году

212
Более половины работающих жителей Самарской области еще ни разу не брали отпуск в этом году

Более половины (56%) жителей Самарской области еще не успели потратить ни одного дня отпуска в 2026 году, 32% израсходовали отпускные дни частично, и только 4% уже отгуляли отпуск целиком, выяснили аналитики http://hh.ruроссийской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. Еще 8% опрошенных сообщили, что не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены.

Доля тех россиян, кто уже полностью израсходовал все отпускные дни, наиболее высока среди жителей Алтайского края и Омской области — по 12%. Самыми «экономными» оказались жители Пермского края, среди которых сразу 64% еще не брали ни одного дня отпуска в этом году. Распределить периоды отдыха от работы по всему году чаще остальных стараются жители Иркутской и Саратовской областей — среди них по 40% и 39% соответственно пока отгуляли только часть отпуска.

Подход к отпускным дням серьёзно отличается и в зависимости от профессии респондента. Так, самая высокая доля работников, которые уже израсходовали отпуск в этом году, зафиксирована в профессиональной сфере «Сельское хозяйство» — 16%. Напротив, весь отдых еще впереди у 65% опрошенных из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа».

«Чаще всего жители Самарской области стараются брать отпуск в летние месяцы: 50% предпочитают июль, 45% — август, 42% — июнь. Кроме того, пользуются спросом «теплые» сентябрь (41%) и май (18%). Самые непопулярные месяцы для отпуска — ноябрь и февраль (по 2%). В этот период к отдыху не располагает не только погода, но и финансовый фактор: из-за малого количества рабочих дней отпускные могут не оправдать ожиданий. На выбор дат отпуска влияет и профессия: так, представители сферы «Наука, образование» чаще всех отдыхают именно летом (74% — в июле, 70% — в августе, 46% — в июне). Работники сельского хозяйства чаще других берут отпуск в ноябре (29%) и январе (13%)», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

«Лето традиционно остается главным отпускным сезоном: на июнь, июль и август приходится почти половина всех запланированных на год поездок продолжительностью от недели и более. При этом в этом году мы наблюдаем равномерное распределение спроса внутри летнего сезона — россияне планируют практически одинаковое количество отпусков на каждый из трех месяцев. Для сравнения, год назад наиболее востребованным для отдыха был август, тогда на последний летний месяц приходилось до 40% всех летних бронирований», — добавляет Ирина Козлова, управляющий директор сервиса Островок.

Опрос проводился с 12 по 14 мая 2026 года, участие приняли свыше 3,2 тыс. респондентов, включая жителей Самарской области.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
28% компаний в Самаре запланировали корпоративы этим летом
03 июня 2026, 11:56
28% компаний в Самаре запланировали корпоративы этим летом
Анализ комментариев HR-служб показывает, что самый популярный вариант корпоратива этим летом — фуршет. На втором месте пикники с шашлыками. Общество
3
Половина жителей Самары покупает или меняет жилье из-за рождения детей
03 июня 2026, 11:03
Половина жителей Самары покупает или меняет жилье из-за рождения детей
При покупке жилья каждая вторая семья с детьми (54%)** смотрит на наличие детских садов, школ и развивающих центров рядом с домом и ЖК. Общество
117
30% самарцев хотели бы, чтобы заказы привозил робот-доставщик
03 июня 2026, 10:28
30% самарцев хотели бы, чтобы заказы привозил робот-доставщик
Еще 52% респондентов не готовы принимать роботизированную доставку, а 18% затруднились с ответом. Общество
148
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
2 июня 2026  18:45
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
571
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
2 июня 2026  18:35
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
611
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
637
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
695
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
645
Весь список