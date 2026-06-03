В День защиты детей в Самарской области стартовала акция «Ранняя помощь»: специалисты помогут семьям с детьми от 0 до 4 лет

До 30 июня 2026 года в Самарской области проходит акция «Ранняя помощь», стартовавшая в День защиты детей. Её цель - раннее выявление отклонений в развитии детей и профилактика детской инвалидности. Организаторы: министерство социально-демографической и семейной политики, министерство здравоохранения и министерство образования Самарской области. Участие бесплатное.

Акция «Ранняя помощь» помогает вовремя замечать скрытые проблемы, корректировать их и развивать ребёнка в полную силу. Акция адресована семьям, воспитывающим детей в возрасте от 0 до 4 лет, как тем, у кого уже есть дети с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и тем, чьи родители просто обеспокоены развитием ребёнка.

«Наша главная цель - как можно раньше выявить особенности развития ребёнка, чтобы помочь ему в сензитивный период, когда мозг пластичен и готов к изменениям. А также поддержать маму, направить её и разработать план работы. Это важнейшая задача специалистов нашего центра», - поясняет Анна Вавилова, заместитель директора Центра диагностики и консультирования Самарской области.

В рамках акции состоится более 70 междисциплинарных приёмов специалистов во всех муниципальных образованиях региона.

Программа выездных мероприятий включает: комплексную диагностику детей; консультирование родителей по вопросам реабилитации и абилитации; информирование об услугах ранней помощи, предоставляемых различными организациями региона.

В Центре диагностики и консультирования Самарской области работают врач-педиатр, опытные логопеды-дефектологи, психологи, специалисты по ранней помощи. Они помогают детям развиваться, а родителям - справляться со сложными вопросами, возникающими в процессе роста и развития детей.

«Специалист делится своими знаниями и опытом с родителями, а родители уже переносят их на ребёнка. На наших встречах мы обсуждаем трудности, проблемы в воспитании, навыки, которые нужно сформировать у ребёнка, моделируем обучающие игры, - рассказывает педагог-психолог, специалист по ранней помощи Лилия Чижикова. - Специалист также на протяжении всей работы с семьёй оказывает психологическую поддержку, всегда поддерживает маму, подбадривает».

Специалисты центра выстраивают взаимодействие с ребёнком так, чтобы родители стали полноценными участниками процесса. Такой подход позволяет применять полученные знания не только на занятиях, но и дома.

«На приёме в рамках акции «Ранняя помощь» врач выявляет, что имеется задержка речевого развития у ребёнка, тогда мы рекомендуем посетить психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), чтобы определить, нуждается ли ребёнок в специальной речевой группе или речевом детском саду, где помимо медицинского лечения с ним будут заниматься специальные педагоги, в том числе логопеды», - поясняет Светлана Вдовица, заместитель главного врача по педиатрии Тольяттинской городской поликлиники №1.

«Я узнала много нового и такие вещи, которые меня как-то обошли. Мне дали действительно нужные советы прямо по возрасту моего ребенка. Столько всего! Уверена, это нам очень пригодится», — делится Нина Абаимова, жительница Тольятти.

Обратиться в Центр диагностики и консультирования Самарской области можно напрямую. Центральное отделение находится в Самаре на улице Георгия Димитрова, 48, в Тольятти на бульваре Буденного, 6. Телефоны: (846) 956-84-22, (846) 959-46-47, (8482) 33-23-30. Узнать адреса структурных подразделений можно на сайте ЦДКСО.

Полный график акции можно на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области https://news-minsocdem.samregion.ru/node/66493 , а также на сайте Реабилитация инвалидов в Самарской области https://reabilit.samregion.ru/current-events/aktsiya-rannyaya-pomoshch-2026g .

Фото – Минсоцдем Самарской области.