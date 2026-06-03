В Госдуме предложили ввести выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» встретил трехлетие уникальным патриотическим проектом
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» встретил трехлетие уникальным патриотическим проектом
В Самаре в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в убийстве
В Самаре в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в убийстве
Театр Самарская площадь впервые выступил на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна»
Театр Самарская площадь впервые выступил на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна»
28% компаний в Самаре запланировали корпоративы этим летом
28% компаний в Самаре запланировали корпоративы этим летом
Жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсном направлении «СпортТрек» проекта «Флагманы образования»
Жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсном направлении «СпортТрек» проекта «Флагманы образования»
Ночью в Исаклинском районе загорелся жилой дом
Ночью в Исаклинском районе загорелся жилой дом
Муниципалитеты Самарской области примут участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Муниципалитеты Самарской области примут участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
2ГИС масштабно обновил поиск гостиниц и отелей для жителей Самары
2ГИС масштабно обновил поиск гостиниц и отелей для жителей Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
1.01
EUR 84.61
-1.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме предложили ввести выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет

170
В Госдуме предложили ввести выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лете

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов 3 июня направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова предложение о назначении выплаты в размере 50% от регионального прожиточного минимума лицам, осуществляющим уход за одиноко проживающими пенсионерами старше 80 лет.

«Считаю необходимым установить дополнительную выплату лицам по уходу за пенсионером, которому более 80 лет, независимо от формального статуса инвалидности», — приводит текст документа «РИА Новости».

Уточняется, что предлагаемая выплата распространяется на родственников, соседей и социальных работников, фактически ухаживающих за пожилыми людьми, без обязательного оформления формального статуса. Критериями назначения служат возраст пенсионера 80+, его одинокое проживание и низкая обеспеченность — среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума для пенсионеров.

Размер выплаты составляет 50% от величины регионального прожиточного минимума, что учитывает различия между регионами. При этом пособие не учитывается при определении права на другие меры поддержки. Миронов подчеркнул, что в настоящее время выплаты за уход назначаются только при наличии инвалидности I группы или оформления статуса ухаживающего через Пенсионный фонд.

Парламентарий отметил, что внедрение новых выплат позволит частично компенсировать трудности ухода за пожилыми гражданами и не потребует значительных расходов бюджета.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
2 июня 2026  18:45
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
571
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
2 июня 2026  18:35
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
611
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
637
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
695
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
645
Весь список