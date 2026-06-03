В Госдуме предложили ввести выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов 3 июня направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова предложение о назначении выплаты в размере 50% от регионального прожиточного минимума лицам, осуществляющим уход за одиноко проживающими пенсионерами старше 80 лет.

«Считаю необходимым установить дополнительную выплату лицам по уходу за пенсионером, которому более 80 лет, независимо от формального статуса инвалидности», — приводит текст документа «РИА Новости».

Уточняется, что предлагаемая выплата распространяется на родственников, соседей и социальных работников, фактически ухаживающих за пожилыми людьми, без обязательного оформления формального статуса. Критериями назначения служат возраст пенсионера 80+, его одинокое проживание и низкая обеспеченность — среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума для пенсионеров.

Размер выплаты составляет 50% от величины регионального прожиточного минимума, что учитывает различия между регионами. При этом пособие не учитывается при определении права на другие меры поддержки. Миронов подчеркнул, что в настоящее время выплаты за уход назначаются только при наличии инвалидности I группы или оформления статуса ухаживающего через Пенсионный фонд.

Парламентарий отметил, что внедрение новых выплат позволит частично компенсировать трудности ухода за пожилыми гражданами и не потребует значительных расходов бюджета.