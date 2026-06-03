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В Самарской области спрос на обучение судовождению вырос в 3,5 раза перед летом

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В Самарской области спрос на обучение судовождению вырос в 3,5 раза перед летом

По данным Авито Услуг спрос на уроки по вождению в Самарской области в марте-мае 2026 г. вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо стандартной подготовки к экзаменам автомобилисты все чаще осваивают более узкие дисциплины — от скоростного маневрирования до контраварийного вождения.

Категории в ассортименте

Заметнее всего вырос интерес к судовождению и подготовке к сдаче на права ГИМС: спрос на такое обучение увеличился почти в 3,5 раза год к году. Такой документ открывает доступ к управлению катерами, гидроциклами и лодками. С началом сезона водных развлечений получение прав в категории вождения малыми судами становится все более востребованным.

Среди автомобильных категорий лидером роста оказалась категория A: спрос на обучение управлению мотоциклом прибавил 60% за год. Интерес к обучению вождения категории B1, которая дает право на управление трициклами и квадрициклами, увеличился на 10%.

Скоростное маневрирование и парковка: автомобилисты оттачивают специальные навыки

Пользователи все чаще приходят к инструкторам не только за базовым курсом, но и за точечной отработкой конкретных навыков. Самый заметный рост показало контраварийное вождение: спрос на него увеличился на 61% — эти занятия учат выходить из критических ситуаций: экстренного торможения, объезда внезапного препятствия, стабилизации автомобиля на скользкой дороге. Практика вождения по городу стала популярнее на 37% — отработка в реальных городских условиях помогает закрепить навыки после автошколы.

Интерес к отработке навыков парковки вырос на 27%: дополнительные часы с инструктором помогают увереннее чувствовать себя на оживленных парковках и в узких дворах. Обучение скоростному маневрированию стало популярнее на 12% — этот навык помогает уверенно действовать в плотном потоке.

Замыкает список отработка конкретного маршрута «работа-дом» (+7%). Недавно получившие права водители хотят уверенно проходить знакомый часто используемый отрезок пути: развязку, мост или оживленный перекресток, чтобы увереннее себя чувствовать.

Кого выбирают инструктором

Среди предпочтений по выбору преподавателя наблюдается такая тенденция: спрос на занятия с женщинами-инструкторами вырос на 54%, тогда как интерес к урокам от инструкторов-мужчин увеличился на 26%.  

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