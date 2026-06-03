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Детская обувь самарского изготовителя получила высший рейтинг в исследовании Роскачества

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Детская обувь самарского изготовителя получила высший рейтинг в исследовании Роскачества

Роскачество завершило исследование детской летней обуви из этиленвинилацетата (ЭВА) — популярных кроксов, сланцев и сабо. Эксперты проверили 20 образцов 20 торговых марок из России, Китая, Нидерландов, Индонезии и Малайзии по 25 показателям качества и безопасности. Главные выводы: вся обувь нетоксична, но у большинства образцов выявлены конструктивные недостатки, которые могут вызывать быструю утомляемость ребёнка при ходьбе. При этом цена и страна производства не гарантируют качество.

Полностью соответствуют обязательным требованиям и опережающему стандарту 7 товаров: Crocs (Индонезия), Ecco, TikkaGo, Котофей, Happyfox, Kenka, Kari. Товары этих марок получили максимальные 5 баллов в рейтинге Роскачества.

Российские марки Котофей (изготовитель ООО "СЫЗРАНЬ-ОБУВЬ", Самарская область) и Happyfox (изготовитель АО "РПТ", Краснодарский край) могут претендовать на российский Знак качества после аудита производства.

Все исследованные товары соответствуют обязательным требованиям ТР ТС 007/2011. Превышений по формальдегиду, фталатам, индексу токсичности в водной и воздушной среде не обнаружено. Обувь не выделяет вредных веществ при контакте с влажной кожей.

Наиболее распространённое замечание — завышенная приподнятость пяточной части (у 18 из 20 образцов). Это создаёт неестественное положение стопы, смещает нагрузку на передний отдел, ведёт к быстрой утомляемости. При этом у 10 товаров в маркировке есть указание «пляжная», «сланцы» или «для кратковременной носки» — формально претензий к ним нет. Однако у двух марок — Playtoday и Aksel — такая информация отсутствует и на этикетке, и в сертификате.

Постоянное ношение подобной обуви не только у детей, но и у взрослых нарушает биомеханику движений, перегружает передний отдел стопы и может привести к деформации пальцев, нарушению осанки и болям в спине. Кроксы и шлепанцы хороши для пляжа, бассейна или коротких прогулок, но не для постоянной носки. На долгие прогулки выбирайте сандалии с фиксированной пяткой или кроссовки.

У Playtoday зафиксирован максимальный перепад высоты — 27,2 мм при нормативе не более 10 мм. Разная высота левой и правой полупары — превышение этой нормы зафиксировано у MadWave (2,3 мм), Wappo (2,4 мм) и Kapika (3,2 мм). Разная ширина по линии изгиба выявлена у Wappo и Crocs (Нидерланды, модель за 4699 руб.). Низкая прочность ниточного шва застёжки-велкро — у Tingo (37,5 Н/см при норме не менее 90 Н/см).

У пяти товаров (Crocs Ind, Kapika, Aksel, TikkaGo, Playtoday) сертификаты соответствия оформлены через кыргызские центры сертификации, которые заблокированы Постановлением Правительства РФ № 87 от 6 февраля 2026 года. Формально документы могут продолжать действовать, но в базе данных Федеральной службы по аккредитации они отсутствуют, что не позволяет проверить подлинность и объём испытаний.

Самый дорогой образец (Crocs Ind, 9 499 руб.) и один из самых дешёвых (Happyfox, 476 руб.) получили одинаково высокие оценки. Среди товаров с низкими баллами есть как дорогие (Crocs из Нидерландов за 4 699 руб.), так и бюджетные (Wappo за 499 руб.). Страна производства также не является определяющим фактором: высокие оценки получили образцы из Индонезии, Китая и России, а низкие — у отдельных российских и китайских марок.

Рекомендации Роскачества

● Проверяйте симметрию пары: левая и правая полупара должны быть одинаковой высоты и ширины. Разница более 2 мм — брак.

● Цена не показатель качества — ориентируйтесь на рейтинги и фактические характеристики.

● Учитывайте назначение: если на упаковке указано «пляжная», «сланцы» или «для кратковременной носки», такая обувь не предназначена для постоянного ношения. Даже если маркировка молчит, помните: у большинства исследованных товаров пяточная часть слишком приподнята (от 11 до 27 мм).

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