В Сызрани бывшую сотрудницу ПВЗ подозревают в мошенничестве

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении ранее не судимой 20-летней жительницы Саратовской области, ранее проживавшей в Сызрани.

В полицию за помощью обратился представитель службы безопасности одного из маркетплейсов с заявлением о хищении в период с июня по декабрь прошлого года 140 наименований материальных ценностей стоимостью более 134 тысяч рублей в пункте выдачи заказов на ул. Победы в городе Сызрани.

Сотрудники органов внутренних дел изучили предоставленные заявителем документы, в том числе акты - сверки товаров, не поступивших в сортировочный центр из пункта выдачи заказов, закупочные ведомости на товары, поступившие от поставщика, товарно - транспортные накладные, направили запросы в различные организации, опросили работников организации.

Изучив полученные сведения, полицейские предположили, что к хищению причастна менеджер, контракт с которой закончился накануне инвентаризации: имея доступ к программному обеспечению, девушка похитила одежду, бытовую химию, косметику, постельное белье и прочие товары путем оформления фиктивного возврата.

В настоящее время следственным управлением злоумышленнице, давшей признательные показания, вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного расследования бывший менеджер возместила потерпевшей стороне причиненный ущерб в полном объеме.