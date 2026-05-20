Самарским росгвардейцам вручили геральдические знаки отличия полицейского спецназа

В подразделениях специального назначения, входящих в состав Управления Росгвардии по Самарской области, прошли торжественные церемонии вручения геральдических знаков отличия полицейского спецназа. Так, в частности, в ОМОН «Утес» знаки вручили семерым сотрудникам. Перед этим все они успешно прошли квалификационные испытания на право ношения ведомственного знака отличия подразделений полиции специального назначения Росгвардии II степени.

Программа включала выполнение нормативов по физической и огневой подготовке. Сотрудникам ОМОН и СОБР необходимо было пройти комплекс испытаний на силу, выносливость и скорость. Участники выполняли подтягивания, жим штанги лежа, становую тягу с весом собственного тела, а также бег. Помимо физических навыков росгвардейцам предстояло продемонстрировать высокий уровень владения оружием, выполнив упражнения по стрельбе из пистолета и автомата по различным мишеням на разных дистанциях с перемещением.

Такие квалификационные испытания требуют не только серьезной физической подготовки, но и максимальной концентрации, дисциплины и психологической устойчивости, поскольку каждый этап направлен на проверку готовности бойца к выполнению служебно-боевых задач в различных условиях. В дальнейшем сотрудники, успешно выполнившие нормативы на знак II степени, смогут принять участие в отборочных испытаниях на право ношения знака отличия I степени.

Для сотрудников подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии обладание этим знаком является высшим символом профессионального признания, сравнимым по значимости с правом ношения крапового берета в войсковом спецназе.