Самарским росгвардейцам вручили геральдические знаки отличия полицейского спецназа

В 2026 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно.
Компенсации за путевки: как многодетные семьи региона экономят на детском отдыхе
В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км.
В Приволжском районе идёт ремонт двух школьных маршрутов по нацпроекту
В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
В подразделениях специального назначения, входящих в состав Управления Росгвардии по Самарской области, прошли торжественные церемонии вручения геральдических знаков отличия полицейского спецназа. Так, в частности, в ОМОН «Утес» знаки вручили семерым сотрудникам. Перед этим все они успешно прошли квалификационные испытания на право ношения ведомственного знака отличия подразделений полиции специального назначения Росгвардии II степени.

Программа включала выполнение нормативов по физической и огневой подготовке. Сотрудникам ОМОН и СОБР необходимо было пройти комплекс испытаний на силу, выносливость и скорость. Участники выполняли подтягивания, жим штанги лежа, становую тягу с весом собственного тела, а также бег. Помимо физических навыков росгвардейцам предстояло продемонстрировать высокий уровень владения оружием, выполнив упражнения по стрельбе из пистолета и автомата по различным мишеням на разных дистанциях с перемещением.

Такие квалификационные испытания требуют не только серьезной физической подготовки, но и максимальной концентрации, дисциплины и психологической устойчивости, поскольку каждый этап направлен на проверку готовности бойца к выполнению служебно-боевых задач в различных условиях. В дальнейшем сотрудники, успешно выполнившие нормативы на знак II степени, смогут принять участие в отборочных испытаниях на право ношения знака отличия I степени.

Для сотрудников подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии обладание этим знаком является высшим символом профессионального признания, сравнимым по значимости с правом ношения крапового берета в войсковом спецназе.

Теги: Росгвардия

Самарские росгвардейцы вошли в число лучших стрелков Поволжья
27 апреля 2026, 12:28
27 апреля 2026, 12:28
Чемпионат собрал как мужчин, так и женщин, каждая из которых продемонстрировала свой уникальный набор навыков. Спорт
Учебно-методический сбор с руководителями пресс-служб округов войск национальной гвардии прошел в Казани
27 апреля 2026, 11:10
27 апреля 2026, 11:10
Впервые вопросы информационного сопровождения служебно-боевой деятельности ведомства обсуждались в режиме видеоконференции с участием представителей ... Общество
В Новокуйбышевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного сообщение о преступлении, произошедшем в квартире дома, расположенного на улице Островского.
17 апреля 2026, 14:51 
17 апреля 2026, 14:51
В Новокуйбышевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного сообщение о преступлении, произошедшем в квартире дома, расположенного на... Происшествия
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
20 мая 2026  13:51
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
20 мая 2026  10:08
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
18 мая 2026  13:32
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
18 мая 2026  13:14
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
17 мая 2026  12:50
