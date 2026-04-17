Патруль Росгвардии задержал в Новокуйбышевске подозреваемого в тяжком преступлении

В утреннее время находившийся на маршруте патрулирования в городе Новокуйбышевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного сообщение о преступлении. Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Островского.

По прибытии стражи правопорядка обнаружили в жилище мужчину, который, предположительно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в помещении находился еще один мужчина, не подававший признаков жизни. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и медиков.

Обстановка свидетельствовала, что между мужчинами произошла драка. В ходе дальнейшего разбирательства росгвардейцы выяснили, что местный житель 1976 года рождения в ходе конфликта руками и ногами избил своего родного брата 1979 года рождения. Полученные потерпевшим травмы оказались смертельными, от них он скончался на месте происшествия.

Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого злоумышленника и передали для дальнейшего разбирательства прибывшим коллегам из правоохранительных органов. Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»



