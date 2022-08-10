В Новокуйбышевске росгвардейцы задержали подозреваемого в разбое

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В вечернее время к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования в г. Новокуйбышевск обратился местный житель.

Мужчина пояснил стражам правопорядка, что неизвестный, угрожая ножом, открыто похитил у него его мобильный телефон.

Отрабатывая пути возможного отхода злоумышленника, примерно в квартале от места происшествия патрульные вскоре заметили мужчину, внешность которого совпадала с приметами, предоставленными потерпевшим.

Сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого местного жителя 1978 года рождения и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».