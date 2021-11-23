В Жигулевске вор прятал украденный телефон в детской коляске

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Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в Жигулевске поступила ориентировка о краже. В ней сообщалось, что из салона сотовой связи похищен мобильный телефон престижной марки.

Получив приметы подозреваемых, находившаяся на маршруте патрулирования группа задержания, заметила схожих с ориентировкой граждан с детской коляской. Остановив парочку, росгвардейцы начали их опрашивать. В ходе беседы один из граждан признался в совершении кражи.



На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Похищенный сотовый телефон в присутствии понятых был изъят.

В отношении гражданина, задержанного сотрудниками Росгвардии, возбуждено уголовное дело.