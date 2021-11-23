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В Жигулевске вор прятал украденный телефон в детской коляске

23 ноября 2021 13:10
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В Жигулевске вор прятал украденный телефон в детской коляске

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в Жигулевске поступила ориентировка о краже. В ней сообщалось, что из салона сотовой связи похищен мобильный телефон престижной марки.
Получив приметы подозреваемых, находившаяся на маршруте патрулирования группа задержания, заметила схожих с ориентировкой граждан с детской коляской. Остановив парочку, росгвардейцы начали их опрашивать. В ходе беседы один из граждан признался в совершении кражи.


На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Похищенный сотовый телефон в присутствии понятых был изъят.
В отношении гражданина, задержанного сотрудниками Росгвардии, возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия Уголовное дело

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