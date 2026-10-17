В СОХМ откроется выставка «Западноевропейское искусство XVII-XIX веков»

23 октября в Самарском областном художественном музее начнёт работу выставка «Западноевропейское искусство XVII-XIX веков» из собрания Тульского музея изобразительных искусств. (0+)



Экспозиция познакомит посетителей с произведениями европейских художественных школ XVII–XIX веков и позволит проследить разнообразие жанров, сюжетов и творческих традиций европейской живописи.



Выставка объединит произведения мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии и Польши. Живописные полотна, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства представят разные стороны европейской художественной культуры – от пасторальных пейзажей и бытовых сцен до религиозных композиций, натюрмортов и портретов.



История коллекции западноевропейского искусства Тульского музея изобразительных искусств тесно связана с дворянскими усадьбами Тульской губернии. Значительную часть собрания составили произведения, поступившие из имений Бобринских, Олсуфьевых, Гагариных, Голицыных, Урусовых, Волконских и других представителей дворянских фамилий.



Среди экспонатов – «Пейзаж со стадом» голландского живописца Николаса Берхема, «Пейзаж с замком» немецкого мастера Освальда Ахенбаха, «Ночной пейзаж» польского художника Винценти Дмоховского и «Рыбки» Якоба Гиллига.



Религиозную живопись представят композиция «Обручение Марии с Иосифом» итальянского художника Доменико Корви и произведение неизвестного художника «Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем». Среди жанровых картин выделяются «Ярмарочный театр» (копия с картины немецкого художника Теодора Хоземанна), «У постели больной матери» Феликса Шлезингера и «Итальянская площадь» фламандского живописца Яна Миля.



Живописную часть дополнят образцы скульптуры, в том числе бронзовые работы французских мастеров Поля Жозефа РаймонаГайрара, Пьера Жюля Мена и Теодора Жозефа-Наполеона Жака. Экспозицию также украсят предметы декоративно-прикладного искусства: изделия из фарфора и цветного стекла, каминные и кабинетные часы, а также бульотки – старинные водогрейные сосуды, служившие для поддержания температуры горячей воды во время продолжительных чаепитий.



Выставка станет важной и практической возможностью увидеть произведения из собрания Тульского музея изобразительных искусств (филиала ГУК ТО «Тульское музейное объединение») в Самаре и открыть для себя многообразие европейской художественной традиции, в которой соединяются мастерство, историческая память, повседневные сюжеты и представления разных эпох о красоте.

Фото: минкульт СО