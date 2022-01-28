в Чапаевске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже «умного» гаджета

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В дневное время суток сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в г. Чапаевск, получили ориентировку на мужчину, совершившего кражу. Жертвой преступника стала местная жительница 1994 года рождения – из ее квартиры была украдена портативная музыкальная колонка.



Возле одного из домов по улице Ленина стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника – местного жителя 1960 года рождения, и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.



Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».