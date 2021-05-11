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В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в краже медицинских масок и колес

11 мая 2021 11:16
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В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в краже медицинских масок и колес

В ночное время к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра, за помощью обратилась местная жительница 1959 года рождения.

Она рассказала, что злоумышленник вскрыл ее автомобиль «Шкода», припаркованный на улице Садовой, и похитил оттуда 18 медицинских многоразовых масок. Кроме того, пропали два автомобильных колеса.

Сотрудники Росгвардии начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Вскоре на улице Ленинской стражи правопорядка заметили мужчину, который нес автомобильные колеса, а из его кармана торчали медицинские маски. Патрульные задержали предполагаемого злоумышленника – жителя Самары 1985 года рождения, и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.

Ущерб, нанесенный потерпевшей, превысил пять тысяч рублей. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

Теги: кража Росгвардия уголовное дело

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