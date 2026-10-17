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«Акрон» - «Динамо» Мх - 1:1
17 октября 2026
20:14
245
!7 октября «Акрон» в гостях сыграл вничью с «Динамо» Мх - 1:1.
Гол забил Роберто Фернандес.
Теги:
Тольятти
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