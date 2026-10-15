В технопарке «Жигулевская долина» пройдет традиционный День инноватора

Ежегодное мероприятие пройдет 22 октября на площадке технопарка.



В программе - актуальная информация о доступных мерах государственной поддержки инновационных и технологических проектов от федеральных и региональных институтов развития:

Фонд содействия инновациям,

Фонд «Сколково»,

Агентство по технологическому развитию,

Центр поддержки инжиниринга и инноваций,

Фонд поддержки технологического предпринимательства,

технопарк «Жигулёвская долина»



Особый акцент в этом году - на грантовой поддержке инновационных бизнес-проектов.



На днях «Жигулевская долина» вошла в топ-3 технопарков России с высоким уровнем инвестиционной привлекательности.



Регистрация и подробная программа Дня инноватора доступны по ссылке: https://dolinatlt.timepad.ru/event/4228421

Фото: Минэкономразвития Самарской области