В технопарке «Жигулевская долина» пройдет традиционный День инноватора

Ежегодное мероприятие пройдет 22 октября на площадке технопарка.
В программе - актуальная информация о доступных мерах государственной поддержки инновационных и технологических проектов от федеральных и региональных институтов развития:
Фонд содействия инновациям,
Фонд «Сколково»,
Агентство по технологическому развитию,
Центр поддержки инжиниринга и инноваций,
Фонд поддержки технологического предпринимательства,
технопарк «Жигулёвская долина»
Особый акцент в этом году - на грантовой поддержке инновационных бизнес-проектов.
На днях «Жигулевская долина» вошла в топ-3 технопарков России с высоким уровнем инвестиционной привлекательности.
Регистрация и подробная программа Дня инноватора доступны по ссылке: https://dolinatlt.timepad.ru/event/4228421
Фото: Минэкономразвития Самарской области