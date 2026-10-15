Пожар в посёлке Рассвет: горела кровля трёхэтажного дома на улице Центральной

Сегодня, 15 октября, около 8 утра в посёлке Рассвет Ставропольского района вспыхнул пожар. Горела кровля трёхэтажного дома на улице Центральной.

89‑летняя хозяйка первой почувствовала запах гари. Обойдя дом, она увидела дым из окна второго этажа гаража, пристроенного к дому.

Женщина не растерялась: сразу предупредила близких и вызвала пожарных. Благодаря её быстрым и правильным действиям все успели покинуть здание до того, как пламя перекинулось на кровлю.

Пожарно‑спасательные подразделения оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет — это главное.

По предварительной версии пожарных дознавателей, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки в гараже.

При пожаре сразу звони 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области