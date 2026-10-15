В Большеглушицком районе ликвидирован лесной пожар

14 октября в 16:20 региональная диспетчерская служба Минприроды Самарской области зафиксировала возгорание сухой травы и лесополосы в 4 км от посёлка Кочевной.

Огонь распространился по сельхозугодьям, оврагу и перешёл на лесной фонд. От лесного хозяйства в тушении было задействовано 5 автоцистерн, противопожарный трактор, мотопомпы и 27 человек личного состава. К 19:30 пожар был локализован, в ночь на окарауливание периметра заступила лесопожарная бригада. Сдержать распространение возгорания помогли, в том числе, минерализованные полосы, которые прочистили в этом году.

15 октября лесной пожар был полностью ликвидирован. Площадь, пройденная огнём, составила 5,2 га.

Минприроды Самарской области призывает жителей региона отказаться от разведения огня на природе и соблюдать правила пожарной безопасности.

При обнаружении возгорания в лесу звоните на горячую линию лесной охраны: 8 (846) 231-00-63.

Фото: минприроды СО