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В Самаре состоялся региональный форум по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве

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15 октября в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королёва состоялся региональный форум по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве.

15 октября в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королёва состоялся региональный форум по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве. Мероприятие объединило около 400 представителей органов власти, образовательных и правоохранительных организаций, религиозных и национально-культурных объединений, молодёжных сообществ и экспертного сообщества.

Участники обсудили актуальные вызовы в сфере этноконфессиональных отношений, подходы к предупреждению экстремистских проявлений и инструменты профилактической работы с молодёжью.
На церемонии открытия министр внутренней политики Самарской области Сергей Володченков зачитал приветственный адрес губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«При защите российской государственности необходима консолидация всех институтов власти — общественности, национально-культурных объединений и религиозных организаций. Работа форума очень важна. Здесь будут выработаны новые подходы и идеи для организации всесторонней работы по профилактике экстремизма в молодёжной среде. И только вместе мы можем противостоять угрозам, сохранить межнациональное согласие», — отметил Сергей Володченков.

На церемонии открытия Года единства народов России 5 февраля 2026 года Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Базовые ценности являются общими». Эта мысль отражает одну из ключевых задач профилактической работы – укрепление межнационального и межконфессионального согласия при уважении к культуре и традициям народов России.

Программа форума включала пленарную дискуссию, лекционную часть и работу пяти тематических площадок. Их участники рассмотрели вопросы информационной безопасности, профилактики конфликтов в образовательной среде, противодействия распространению деструктивного контента, взаимодействия молодых журналистов с представителями религиозных общин и участия молодёжных организаций в предупреждении экстремизма.

В пленарной дискуссии приняли участие представители экспертного сообщества. Проректор Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва Михаил Леонов обратил внимание на попытки вовлечения молодых людей в экстремистскую деятельность и отметил значимость профилактической работы в образовательных учреждениях.

Советник Губернатора Самарской области – руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Самарской области Сергей Решетов подчеркнул, что предупреждение противоправного поведения требует своевременного внимания к подросткам: «Главный практический вывод для профилактической работы: разговаривать с подростком имеет смысл не тогда, когда он уже задержан, а на той стадии, которая большинству обывателей кажется безобидной».

В рамках лекционной части член рабочей группы по профилактике экстремизма Координационного совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма, первый вице-президент Ассоциации «Группы Вымпел», полковник запаса Владимир Силантьев обратился к теме исторической памяти и примерам мужества молодых людей, проявивших себя во время трагических событий в Беслане. 

На тематических площадках участники разбирали практические ситуации, связанные с проявлениями национальной нетерпимости, обсуждали способы реагирования на конфликтные ситуации в образовательной среде и подходы к формированию медиаграмотности и критического мышления. Отдельное внимание было уделено взаимодействию с молодёжной аудиторией в цифровом пространстве.

На одной из площадок прошла встреча журналистов и блогеров, в числе которых были и участники проекта «Медиацех 450» областного медиахолдинга «Самара 450», с представителями религиозных общин. В центре обсуждения были вопросы религиозной нетерпимости, радикализации и проявлений языка вражды в повседневной жизни и интернете. Прямой диалог позволил рассмотреть эти темы с разных сторон и подчеркнул значение взаимного уважения между представителями различных конфессий.

Практическую программу форума дополнили тематические выставки. Интерактивный проект «СВОИ», подготовленный Домом дружбы народов Самарской области совместно с Домом народов России, посвящён героям разных национальностей, участвующим в специальной военной операции, и примерам межнационального единства. Также были представлены экспозиции «17 традиционных ценностей России» и «Объединяем людей через культуру и смыслы».

Подводя итоги работы, депутат Самарской Губернской Думы и председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области Алексей Сатонин отметил, что форум создаёт пространство для открытого обсуждения вопросов, волнующих молодёжь, в том числе сложных и неудобных. Он призвал участников передавать полученные знания и полезный опыт своим коллективам, одногруппникам, друзьям и коллегам.

Форум стал площадкой для профессионального обмена мнениями и обсуждения практических подходов к профилактике экстремизма. Межведомственное взаимодействие, сотрудничество с образовательными организациями, общественными и религиозными объединениями, а также открытый диалог с молодёжью остаются важными направлениями работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия в Самарской области.

 

Фото: Дом дружбы народов Самарской области

Теги: Самара

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