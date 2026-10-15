На Приволжском форуме «Конструктив» стартовала специальная программа для представителей региональных органов власти в сфере образования

14 октября 2026 года в Доме учителя в Казани в рамках Приволжского форума «Конструктив-2026» под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева начала работу специальная программа для заместителей руководителей исполнительных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, курирующих вопросы образования и организацию профилактической работы.

Встреча объединила представителей региональных органов власти округа. В работе по обмену профессиональным опытом, сопоставлению региональных практик и укреплению межрегионального взаимодействия приняла участие заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

«Сегодня всё активнее формируется и развивается сообщество специалистов, работающих в сфере профилактики. Мы видим, что растёт заинтересованность в повышении качества этой работы, обмене опытом и поиске эффективных решений. Такие мероприятия помогают укреплять профессиональные связи, совершенствовать компетенции специалистов и повышать качество профилактической деятельности. Важно, что работа не заканчивается вместе с мероприятием: полученный опыт, новые контакты и совместно выработанные подходы будут востребованы и после завершения встречи. Это непрерывный процесс, который требует вовлечённости и совместных усилий», – отметил Олег Машковцев.

Проведение специальной программы расширяет профессиональную составляющую форума «Конструктив» и создаёт дополнительные возможности для взаимодействия представителей регионов, работающих в сфере образования и профилактики.

Приволжский форум «Конструктив» реализуется Академией творческой молодёжи Республики Татарстан совместно с министерством по делам молодёжи и аппаратом антитеррористической комиссии в Республике Татарстан при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и Федерального агентства по делам молодёжи.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО