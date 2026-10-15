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Единый день открытых дверей состоится в 46 учреждениях СПО региона

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Единый день открытых дверей в кластерах среднего профессионального образования состоится 17 октября по всей России.

Единый день открытых дверей в кластерах среднего профессионального образования состоится 17 октября по всей России. В Самарской области к Единому дню открытых дверей присоединится 46 учреждений СПО. Школьники и их родители познакомятся с возможностями федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», узнают о перспективах обучения востребованным рабочим специальностям. 
«Для Правительства развитие системы СПО является одним из ключевых приоритетов: улучшается инфраструктура, поддерживается Чемпионатное движение. Специалисты рабочих профессий готовятся по задаче, поставленной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Как показывают исследования АСИ, большинство граждан высоко оценивает эффективность выпускников СПО на рынке труда. Совсем скоро в более 1,7 тыс. колледжах и техникумах – участниках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» – состоится Единый день открытых дверей. На нем можно будет выбрать будущую профессию, пообщаться с педагогами и будущими работодателями, а также принять участия в экскурсиях на предприятия», – отметил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.
В преддверии Единого дня открытых дверей в школах пройдут родительские собрания с участием руководителей региональных органов исполнительной власти, а также представителей крупнейших региональных компаний. Они расскажут о направлениях подготовки, условиях поступления и целевого обучения в колледжах, а также о перспективах трудоустройства. 
«Родители играют важную роль в выборе образовательного пути ребенка, поэтому работа с ними – обязательная часть Единого дня открытых дверей в кластерах СПО. Мамы и папы смогут получить ответы на конкретные вопросы: чему будут учить в колледже, где студент пройдет практику и какие перспективы у него будут после выпуска. Отдельная тема таких встреч – целевое обучение, которое предусматривает гарантированное трудоустройство на конкретном предприятии. Важно, что с этого года абитуриенты, подавшие заявку на заключение договора о целевом обучении, получают право на первоочередное зачисление в колледжи и техникумы. Единый день открытых дверей помогает родителям и школьникам разобраться во всех тонкостях поступления и сделать осознанный выбор», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В школах с 5 по 17 октября проводятся классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!». На них выступают амбассадоры проекта – студенты, которые делятся личным опытом обучения в колледжах «Профессионалитета».
Познакомиться с различными специальностями школьники могут на профессиональных пробах. Для ребят и их родителей также организуются экскурсии на предприятия. 
«По-настоящему увлечь профессией можно только через практику. Одно дело – услышать о специальности на уроке, и совсем другое – побывать на крупном предприятии, пройти профессиональные пробы. В этот Единый день открытых дверей запланировано более 5 тысяч экскурсий на предприятия и более 15 тысяч профессиональных проб. Такой опыт меняет мировоззрение: подросток перестает воспринимать профессию абстрактно, примеряет ее на себя и видит конкретные перспективы развития. Наша цель – дать каждому школьнику этот шанс почувствовать себя мастером и уверенно определиться с будущим», – прокомментировал ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников. 
В Самарской области областной классный час состоялся 15 октября. 17 октября в 11:00 пройдет областное родительское собрание. Подключиться к трансляции можно по ссылке https://vkvideo.ru/video-90620236_456239487?list=a23e62f29336bb37ed.
Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. Подготовка студентов ведется в 24 приоритетных для экономики отраслях под запрос конкретных работодателей в регионах. В Самарской области 10 кластеров для 46 учреждений СПО, а в 2027 году откроются еще 2 кластера. Всего в системе среднего профессионального образования региона -  около 94 тысяч обучающихся, из них порядка 10 тысяч ребят обучаются в рамках «Профессионалитета».

Подробную информацию о колледжах и компаниях – участниках «Профессионалитета» в регионах страны можно узнать на сайте проекта: https://япроф.рф/ 

Теги: Самара

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