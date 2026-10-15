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Более 100 велосипедистов приняли участие в марафоне «Сокольи Горы» в Самаре

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В Самаре подвели итоги ежегодного веломарафона «Сокольи Горы».

В Самаре подвели итоги ежегодного веломарафона «Сокольи Горы». В этом году соревнования, направленные на пропаганду здорового образа жизни и спорта, объединили на лыжной базе «Чайка» более 100 участников — юных спортсменов из спортивных школ и любителей спорта. Веломарафон организован администрацией города Самары совместно с Центром развития физической культуры и спорта и Федерацией велосипедного спорта Самарской области.

«Ежегодный веломарафон «Сокольи горы» — событие, важное не только для любителей активного образа жизни, но и для всего нашего города. Это возможность для каждого, от юного спортсмена до опытного велосипедиста, проверить свои силы, встретиться с единомышленниками и провести день на свежем воздухе. А еще это одно из финальных событий летнего спортивного сезона, который в Самаре был очень ярким. Поздравляю победителей, призеров и всех участников!» – сказал руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации города Самары Дмитрий Чеканов.

В гонке шоссе-критериум на дистанции 20-40 км среди спортсменов 2013-2014 годов рождения победителями и призерами стали Арина Ёлкина, Кристина Бигдай, Яна Сафрутина, Артём Колодкин, Богдан Моргунов и Илья Назаров. В заезде любителей — Мария Осинцева, Евгения Селезнева, Татьяна Николаева, Александр Стрельцов, Артур Мугмнов и Евгений Шигаев. Все участники получили памятные медали финишера.

4 ноября в Самаре, на территории лыжной базы «Чайка», состоится юбилейный десятый полумарафон Забег Патриотов «В беге мы едины», посвященный Дню народного единства. Он объединит опытных спортсменов, любителей бега и самых юных участников. Им предложат дистанции от 300 метров до 21,1 км. Каждый финишер получит памятную медаль, на которой изображен князь Григорий Засекин, а участники бесплатного «Забега патриотов» на 1 км — уникальный значок.

Зарегистрироваться можно на платформе RussiaRunning:
https://reg.russiarunning.com/event/SamarskiyPolumarafonVbegemyedinygSamara2026

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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