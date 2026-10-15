Проект Самарской областной детской библиотеки в числе лучших практик России

Областной патриотический проект «Зов маленьких сердец» Самарской областной детской библиотеки отмечен министерством культуры РФ как лучшая региональная практика проведения мероприятий по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В результате обработки информации, поступившей от 87 субъектов Российской Федерации, в обзор были включены 24 лучшие практики из 23 субъектов.Лучшие практики страны ложатся в основу новых государственных решений, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Проект «Зов маленьких сердец» объединил на площадке библиотеки неравнодушных детей и взрослых. За годы реализации проекта были проведены мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей, встречи с героями – участниками СВО и волонтерами, сбор детских писем и рисунков для участников специальной военной операции в рамках отправки гуманитарной помощи, собрано и передано более 400 книг для библиотеки Образовательного центра им. 81 гвардейского мотострелкового полка п. г. т. Рощинский. Специально для бойцов, проходящих лечение в Военном госпитале был организован сбор канцелярских товаров.

В рамках проекта проходят встречи с участниками СВО – они неизменно наполнены особой теплотой, искренностью и глубоким уважением к подвигу героев. Проект не только помогает участникам специальной военной операции и членам их семей, но и становится важным этапом в воспитании нового поколения, способного к состраданию, ответственности и активному участию в жизни общества.

«Сказать , что этот проект для нас особенный – ничего не сказать, и что особенно радует, появился он «естественно» - из желания каждого быть причастным. Все его участники включаются в него осознанно и очень хорошо понимают, для чего – для какой важной цели они в нем участвуют. И что даже самый малый вклад – это уже очень большое дело», - поделилась руководитель проекта Юлья Александровна Бакаева – заведующая отделом Самарской областной детской библиотеки.

Присоединиться к проекту можно в любой момент, для этого необходимо связаться с куратором – Бакаева Юлья Александровна – 8(846)3370388.



Фото: минкульт СО