Самарская область укрепляет статус федерального центра компетенций по беспилотным системам в АПК

В Самарской области развивают испытательную базу беспилотных систем в сельском хозяйстве, расширяют применение агродронов и поддерживают приобретение современной техники.

Направление развивается в рамках задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»: внедрения современных технологий в АПК, повышения эффективности сельскохозяйственного производства и укрепления технологической независимости. В регионе формируется комплексная система работы с беспилотными решениями — от испытаний и совершенствования технологий до оказания услуг хозяйствам и поддержки приобретения оборудования.

«В Самарской области беспилотные системы начали развивать достаточно давно, опираясь на наше сильное авиационное прошлое и мощную академическую базу. Активная фаза внедрения началась в последние три-четыре года. Сегодня в регионе сформирован крепкий центр компетенции, работают пять крупных эксплуатантов. Особую роль сыграла Поволжская МИС, определенная Минсельхозом России главной федеральной станцией по испытанию агродронов. Только за первый год работы эта площадка позволила серьезно доработать технологии, снизить побочные эффекты и сделать обработки более безопасными и эффективными», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасёнков.

Возможности обновлённого беспилотника С-80 версии 2.0 представили аграриям 14 октября в Красноярском районе. Мероприятие объединило более 40 представителей агропромышленного комплекса, отраслевых экспертов и партнеров. В ходе практической части участники оценили работу С-80 в реальных условиях: дрон продемонстрировал стабильность полета, повышенную маневренность и уверенный облет препятствий.

«Обновленный С-80 — результат нашей работы над повышением надежности и функциональности агродронов. Мы стремимся создавать решения, которые отвечают практическим задачам аграриев и помогают повышать эффективность сельскохозяйственных работ», — отметили представители компании «Дрон-Сервис».

Рост применения БПЛА в Самарской области впечатляющий. Если в 2024 году с помощью дронов было обработано 22 тыс. га, а в 2025 году — уже 167,6 тыс. га, то в текущем 2026 году сезонный рубеж в 292 тыс. га, при задействованных 102 беспилотных летательных аппаратах.

Этому есть не только технологическое, но и производственное объяснение. Сложные погодные условия и переувлажненность почв в сезоны 2025 и 2026 годов ограничили сроки выхода тяжелой наземной техники на поля, и именно агродроны позволили хозяйствам провести обработки в строгие агротехнические сроки, сохранив потенциал урожайности.

На примере Самарской области видно, как пилотные площадки на базе испытательных станций и аграрных вузов позволяют отрабатывать полный цикл внедрения: от тестирования автопилотов и агродронов до расчёта экономического эффекта для хозяйств.

В Самарской области успешно работает модель специализированных сервисных компаний. Хозяйство заказывает обработку и платит за гектар результата, а всю «бумажную» и техническую ответственность оператор берет на себя.

Вместе с тем для предприятий, выбирающих приобретение собственной техники, по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева разработана и действует мера господдержки. Аграрии могут получить субсидию до 40 процентов затрат на приобретение беспилотных систем (взлетной массой от 30 до 500 кг), а также оборудования точного земледелия: навигационных систем, автопилотов, датчиков и бортовых компьютеров.

Фото: администрация Красноярского района