100% объектов теплоснабжения запущено в работу в Самаре

В рамках оперативного совещания под председательством главы города Самары Ивана Носкова подвели промежуточные итоги запуска отопительного сезона в социальных учреждениях и работы ресурсоснабжающих и управляющих компаний по пуску тепла в многоквартирных домах округа. По состоянию на 15 октября в областной столице полностью включены все ТЭЦ, ГРЭС и котельные.



«Все теплоисточники в Самаре исправно работают. Более 81% объектов соцсферы подключены к отоплению. Важно особое внимание уделять своевременному выравниванию температурного режима в помещениях школ, детских садов, где дети проводят большую часть дня. Управляющие компании и ТСЖ за полторы недели обеспечили теплом более 75% многоквартирных домов — неплохой результат по сравнению с предыдущими периодами. При сохранении существующего темпа до конца этой недели будут подключены оставшиеся МКД. Сотрудники УК и ТСЖ продолжают решать точечные проблемы по заявкам жителей, а главам районов поручил усилить контроль подачи тепла в многоквартирные дома», – подчеркнул глава города Самары Иван Носков.



В течение недели были запущены Самарская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Привокзальная, Центральная и Безымянская отопительные котельные, водогрейная котельная в Куйбышевском районе Самары.



«Подачу теплоносителя выполняем по заявкам от обслуживающих организаций и при участии их представителя. Это необходимо для подтверждения готовности объекта к приему тепла. Специалистам управляющих компаний и ТСЖ необходимо открыть задвижки в тепловых узлах домов и провести регулировку внутридомовых систем, а нам за ближайшую неделю — отрегулировать режим работы оборудования 313 центральных тепловых пунктов и 57 насосных станций, обеспечить нужное давление горячей воды в более чем 1635 километрах тепловых сетей», – отметил директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.



Муниципальное предприятие «Инженерная служба» и другие обслуживающие организации открыли запорную арматуру в 117 локальных котельных — 61 муниципальной и 56 ведомственных. Перед отопительным сезоном там провели диагностику и планово-предупредительные работы. В числе первых на зимний режим перешла котельная «Средняя Волга — 2» на ул. Олимпийской, находящаяся в ведении МП «Инженерная служба» города Самары. Энергетический объект площадью 665 кв.м обеспечивает теплом и горячей водой 12 четырехэтажных и пятиэтажных домов, а также учебный корпус Самарского государственного университета путей сообщения.



«Большая часть наших котельных оснащена автоматическим оборудованием, которое позволяет осуществлять регулирование температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры воздуха. Стартовая температура, подаваемая по системе теплоснабжения при включении котельной, — порядка 50-55 градусов. Этого достаточно, пока происходит процесс пусконаладки. Затем будем наращивать температуру до 70 градусов и существенно выше при наступлении холодов, чтобы горожанам было тепло», – доложил главный инженер МП «Инженерная служба» Алексей Павлов.



Напомним, подача тепла в соцучреждения Самары началась со 2 октября, а с 5 октября стартовало подключение многоквартирных домов. Если в ваш дом еще не пришло тепло, уточнить дату подачи теплоносителя можно у своей управляющей компании или ТСЖ — информация должна быть размещена на их официальных сайтах, на информационных стендах многоквартирных домов или в домовых чатах в МАХ. Также по вопросам отопления можно обратиться по телефону общегородской «горячей линии»: 8 (846) 266-54-54.

Фото: пресс-служба администрации Самары