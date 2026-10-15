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В Приволжском районе  завершается капремонт областной автомобильной дороги «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка
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В Приволжском районе  завершается капремонт областной автомобильной дороги «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка

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Трасса имеет ключевое значение для транспортной доступности и качества жизни жителей села Бестужевка и соседних населённых пунктов.

В Приволжском районе Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершается капитальный ремонт областной автомобильной дороги «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка.

Трасса имеет ключевое значение для транспортной доступности и качества жизни жителей села Бестужевка и соседних населённых пунктов. Кроме того, она ведёт к паромной переправе через Волгу — через неё жители добираются в соседние районы и в Самару.

Протяжённость ремонтируемого участка — 19,4 км. В настоящее время на всём протяжении уложен нижний слой покрытия, завершается укладка верхнего слоя — осталось 1,5 км. Уже начато нанесение разметки.

Впереди — установка новых дорожных знаков и сигнальных столбиков. В границах посёлка Нижняя Сызрань построены тротуары и смонтировано уличное освещение — это делает маршруты безопаснее для пешеходов.

 

Фото:   минтранс СО

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