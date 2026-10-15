Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате России по плаванию спорта ЛИН

С 7 по 12 октября в Первоуральске Свердловской области проходил чемпионат России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) в дисциплине «плавание».

. Представительницы Самарской области вернулись домой с наградами. Софья Алёшина, член сборной команды России, стала победительницей на четырех дистанциях:

100 м вольным стилем

200 м вольным стилем

100 м комплексным плаванием

50 м баттерфляем

Мария Агеева стала первой на дистанции 100 м брассом и заняла третье место на 50 м брассом.

Мария Сафронова стала бронзовым призером на дистанции 100 м на спине.

Фото: минспорта СО