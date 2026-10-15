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Врачи областной офтальмологической больницы провели консультации жителям Новокуйбышевска

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На базе Новокуйбышевской центральной городской больницы работало отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского.

На базе Новокуйбышевской центральной городской больницы работало отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского.

Врачи-офтальмологи провели осмотр взрослого населения старше 18 лет с различными патологиями глаз.

За две недели работы специалисты оказали медицинскую помощь более 340 пациентам, провели 44 лазерных вмешательств. Всем нуждающимся пациентам было назначено необходимое лечение.

«Мы осмотрели пациентов с сахарным диабетом, с различными заболеваниями глаз, таких как катаракта и глаукома, дистрофическими заболеваниями сетчатки. Каждый пациент прошел базовое обследование, которое включает визометрию и измерение внутриглазного давления. По медицинским показаниям, нуждающимся было проведено дополнительное обследование в день обращения - компьютерная периметрия, оптическая когерентная томография сетчатки и зрительного нерва», - рассказала заведующая отделением мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского Ксения Суханова.

При необходимости пациентам выполняли лазерное микрохирургическое лечение, лазерную иридэктомию пациентам с глаукомой, лазерную селективную трабекулопластику, лазерную дисцизию вторичной катаракты.

«Выезды нашего отделения помогают сделать специализированную медицинскую помощь доступнее для жителей районов области», - отметила Ксения Суханова.

65-летняя Ирина Городкова пришла на приём вместе с супругом 70-летним Зямилем Сагитовым.

"Мы оба пациенты с сахарным диабетом. Мой супруг – ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Мы состоим на диспансерном наблюдении у врача-эндокринолога, офтальмолога и других специалистов. На протяжении нескольких лет мы приходим на обследование в мобильном комплексе больницы Ерошевского. Это очень удобно. Не надо ехать в Самару. В этот раз после приёма в поликлинике нам врач-эндокринолог выдала направление и сразу записала к офтальмологам через единую медицинскую информационную систему, и мы пришли в указанную дату и время. Специализированная медицинская офтальмологическая помощь в выездном формате для нас очень удобна. Мы ежегодно проходим здесь полное офтальмологическое обследование", - отметила Ирина Городкова.

Больница им. Т.И.Ерошевского ведет активную работу по приближению квалифицированной офтальмологической помощи жителям Самарской области: имеет отделение в Чапаевске, Сызрани, мобильные комплексы выезжают в другие отдаленные районы области.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях - важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото: минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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