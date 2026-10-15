Карантин из-за бешенства ввели в двух районах Самарской области

Карантин по бешенству действует с 14 октября 2026 года в Красноярском и Сергиевском районах Самарской области. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Первый очаг заболевания выявлен на территории личного подсобного хозяйства в селе Новый Буян Красноярского района. Второй — в ЛПХ села Воротнее Сергиевского района.

В обоих населенных пунктах ведомство ввело запрет на проведение ярмарок и охоту на восприимчивых к бешенству животных. Ограничения снимут не раньше чем через 60 дней после забоя последнего животного с подозрением на бешенство, пишет Самарская газета.