Количество частных инвесторов в Самарской области по итогам сентября составило 965,77 тыс.

В Самарской области количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам сентября 2026 года составило 965,77 тыс. (+3,89 тыс. сентябрь). Из них в сентябре на фондовом рынке Московской биржи совершали сделки 68,65 тыс. частных инвестора.

Самарская область занимает десятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской областей, Башкортостана, Татарстана и Челябинской области в топ-10 регионов России по количеству физических лиц с брокерскими счетами на бирже.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Самарской области, составило 145,42 тыс.

Общее число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам прошлого месяца составило 42,7 млн, ими открыто 81,9 млн счетов.