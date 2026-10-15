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В период навигации на реках Самарской области прошло порядка 140 рейдов с участием катеров Росгвардии

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В период навигации на реках Самарской области прошло порядка 140 рейдов с участием катеров Росгвардии

В период навигации 2026 года экипажи служебных катеров ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в 140 оперативно-профилактических мероприятиях в акваториях рек региона вместе с представителями контролирующих органов и правоохранительных структур.

Тактико-технические характеристики катеров, состоящих на вооружении специализированного подразделения Росгвардии, позволяют догнать и задержать практически любое гражданское маломерное судно, в том числе скоростные гидроциклы. Те, кто игнорирует правила поведения на водных объектах, неоднократно имели возможность убедиться в этом на собственном опыте – в ходе совместных рейдов с сотрудниками ГИМС МЧС сотрудники ОМОН регулярно выявляют и задерживают тех, кто не соблюдает правила управления маломерными судами.

Отдельное направление работы сотрудников спецподразделения – борьба с браконьерством. По результатам рейдов, проведенных бойцами ОМОН «Смерч» совместно с сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в период навигации 2026 года в отношении правонарушителей возбуждено 30 уголовных дел по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», 49 жителей Самарской области привлечены к административной ответственности. У браконьеров изъято 12 плавсредств, большое количество запрещенных орудий лова – сети, раколовки, остроги.

«Среди аналогичных подразделений Приволжского округа Росгвардии самарские стражи правопорядка традиционно занимают лидирующие позиции. В настоящее время рассматривается вопрос об изменении структуры подразделения и увеличении его численности. Это позволит вывести обеспечение правопорядка на водоемах региона на качественно новый уровень», - рассказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов.

Теги: Росгвардия

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