«Крылья Советов» дома сыграли вничью с московским «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ — 0:0, пишет Спорт-Экспресс.

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

На 57-й минуте защитник гостей Хуан Касерес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первое предупреждение парагваец получил на 50-й минуте.

На 90+4-й минуте полузащитник хозяев Михайло Баньяц открыл счет, однако гол был отменен после вмешательства видеопросмотра.

«Динамо» набрало 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 19 очками располагаются на девятой строчке.

В следующем туре 4 декабря «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Динамо» Махачкала, а московское «Динамо» 6 декабря встретится в гостях со «Спартаком».

Фото ФК «Крылья Советов»