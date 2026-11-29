Пассажиры поездов дальнего следования чаще всего оставляют документы, гаджеты, одежду и аксессуары. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

«Чаще всего путешественники забывают документы, гаджеты, одежду и аксессуары», — передает данные пресс-службы «Башинформ». В период с января по октябрь 2026 года сотрудники Куйбышевской железной дороги отыскали и передали владельцам более пяти тысяч вещей, забытых пассажирами в поездах дальнего следования.

Если пассажир обнаружил пропажу уже после выхода из поезда, ему рекомендуют подать электронную заявку на официальном сайте РЖД в разделе «Поиск забытых вещей». В обращении необходимо указать данные билета, контактный телефон, описание предмета и место, где он мог остаться. После обработки заявки пассажиру предложат опознать найденные вещи по фотографиям. Запрос можно направить в течение 30 дней с даты начала поездки, пишет Ура.ру.