Российским школьникам не будут задавать домашнюю работу на период предстоящих зимних каникул. Об этом 29 ноября сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«На период каникул домашние задания не задаются», — сказал министр в беседе с ТАСС.

Министерство просвещения 15 ноября рекомендовало образовательным организациям провести зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Таким образом, отдых школьников продлится 11 дней.

В Минпросвещения 28 ноября отметили, что зимние каникулы в 2026/27 учебном году продлятся 11 дней — на сутки меньше, чем годом ранее. Суммарную продолжительность каникул в течение учебного года школы определяют самостоятельно. При этом образовательные организации должны учитывать рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить школьникам достаточное время для восстановления сил.