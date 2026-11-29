В самый теплый праздник, День матери, активисты Молодежки Народного фронта организовали мероприятие для воспитанников Детского епархиального образовательного центра «Пересвет». В рамках встречи прошел творческий мастер-класс, на котором ребята своими руками создали уникальные поздравительные открытки для своих мам.

Юные участники освоили необычную художественную технику - фроттаж. С ее помощью, проявляя фантазию и аккуратность, дети создали открытки в виде голубя. Выбор образа птицы был неслучаен: голубь традиционно символизирует мир, добро, любовь и нежность, те чувства, которые так тесно связаны с материнской заботой и теплом.

Создавая подарки своими руками, ребята вложили в них самые искренние и теплые пожелания. Ведь порой даже небольшой подарок, сделанный с любовью и старанием, способен сказать гораздо больше тысячи слов и передать всю глубину детской благодарности.

«Такие мероприятия очень важны для подрастающего поколения. Они учат детей выражать свои чувства, ценить семейные узы и проявлять заботу о близких. Мы рады видеть, с каким энтузиазмом ребята откликнулись на идею сделать что-то приятное для мам», - отметила координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Каждая открытка, сделанная сегодня руками ребят, это маленький голубь, который полетит к самому дорогому человеку на свете. Молодежка Народного фронта поздравляет всех мам с Днем матери! Пусть в ваших домах всегда будет мир, добро и нежность, а каждый день будет наполнен любовью, заботой и счастливыми моментами.