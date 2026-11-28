Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в Ставропольском районе

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 28 ноября 2026 года в 16:55 на 24 км автодороги «Тольятти-Димитровград» произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Впоследствии автомобиль Lada Kalina продолжил движение и допустил съезд в кювет.

В результате происшествия погибли водитель автомобиля Lada Kalina и пассажир Lada Granta, трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Lada Granta бригадой скорой медицинской помощи госпитализированы в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.

Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области