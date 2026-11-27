26 ноября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 468 нарушений ПДД РФ, в том числе 13 нарушений правил перевозки детей и 14 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Сызрани в 15:20 водитель автомобиля Lada Granta – мужчина 1976 года рождения, осуществляя движение по ул. Астраханской в сторону ул. Жукова, при выполнении разворота, напротив дома № 2 ул. Астраханской, совершил столкновение с транспортным средством Changan Hunter, под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался в попутном направлении. После столкновения по инерции транспортное средство Lada Granta продолжило движение и совершило наезд на дерево. Автомобиль Changan Hunter совершил наезд на стену многоквартирного жилого дома. Пострадавшие водитель автомобиля Lada Granta и его пассажир - женщина 1980 года рождения доставлены в медицинское учреждение.