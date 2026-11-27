По итогам октября 2026 года средняя сумма вклада на Финуслугах составила 461,0 тыс. рублей: за месяц показатель снизился на 2,0%, но в годовом выражении вырос на 23,6%. Средняя ставка по открытым в октябре вкладам составила 14,78% годовых. В расчете использовались вклады, оформленные на Финуслугах.

Наиболее популярными сроками для размещения средств среди вкладчиков остаются вклады на три и шесть месяцев, доля которых суммарно составила свыше 81. Лидерство сохранилось за вкладами со сроком на три месяца – в октябре их доля составила 47,20%. Доля полугодовых вкладов (такие вклады на втором месте по популярности) составила 33,84%, увеличившись на 16,22 п.п. относительно сентября, и на 18,00 п.п. относительно прошлогоднего октября. Третьими по популярности стали годовые вклады: их доля за год выросла в четыре раза – до 13,35% (+3,69 п.п. к сентябрю).

Максимальная ставка на Финуслугах составляет 22% годовых для новых клиентов. А для тех, кто уже открывал вклады через маркетплейс, – 14,1% годовых. С подпиской Финуслуги+ можно получить ещё бонус в виде 1% годовых от суммы вкладов до 1 млн рублей.