В Самарской области до 80 % планов крупных предприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеоусловий получили замечания и были отправлены на доработку. Всего с марта 2026 года региональное минприроды рассмотрело более тысячи заявлений на согласование таких документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет Самарская газета.

В целом неудовлетворительную оценку получили около половины поступивших материалов. Разрабатывать планы обязаны организации, чьи объекты относятся к I–III категориям негативного воздействия на окружающую среду. Это как котельные, так и крупные промышленные производства.

В документах должны быть предусмотрены меры, которые предприятия принимают при неблагоприятных погодных условиях: снижение производственной нагрузки, изменение режима работы оборудования и ограничение отдельных технологических операций. Такие действия позволяют уменьшить концентрацию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Среди наиболее распространенных недочетов специалисты отмечают несоответствие расчетов рассеивания данным инвентаризации выбросов, ошибки в сведениях о составе и объемах загрязняющих веществ, а также отсутствие справок о фоновой концентрации примесей в воздухе.

Информацию о предприятиях, которые не согласовали планы, передали в прокуратуру и федеральный экологический надзор. В Самаре уже объявили 106 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 31 из них — в Куйбышевском районе.

Отсутствие согласованного плана снижения выбросов при НМУ считается нарушением природоохранного законодательства и грозит административным штрафом.

Добавим, уровень сероводорода в самарском Волгаре за три дня превысил норму 39 раз.