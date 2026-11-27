В ноябре текущего года к сотрудникам Отдела МВД России по г. Жигулёвску Самарской области поступила оперативная информация о возможной причастности 41-летнего местного жителя к незаконному обороту наркотических средств.

Для проверки полученных сведений, полицейские в присутствии понятых осмотрели домовладение мужчины и обнаружили на кухне погреб, специально оборудованный для выращивания наркосодержащих растений.

Оперативники изъяли 4 куста растений, внешне схожих с наркотикосодержащими, осветительные приборы, обогреватель, а также контейнеры с удобрениями и высушенные части растения. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно результатам экспертизы, обнаруженные кусты являются коноплей, а высушенные части растений — марихуаной, массой 12 граммов.

В ходе опроса задержанный пояснил оперативникам, что выращивал растения для личного употребления.

Кроме того, у мужчины полицейские выявили признаки наркотического опьянения. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, однако злоумышленник отказался. В отношении местного жителя составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ за невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Также сотрудниками органов внутренних дел в отношении злоумышленника составлен административный материал по ст. 10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), который в настоящее время направлен в суд для рассмотрения.