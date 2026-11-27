Самара присоединилась к ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант». Жители города проверили свои знания географии, природы, истории и культуры России и других стран более чем на 50 очных площадках и онлайн. В этом году акция прошла в обновленном формате: вместо привычных 40 вопросов участники ответили на 30. Часть из них была посвящена базовым географическим знаниям, остальные потребовали логики, эрудиции и образного мышления.



«Географический диктант объединяет жителей Самары всех возрастов и дает каждому почувствовать личную связь с огромной и удивительной страной. Это не просто просветительская акция, а способ напомнить, что география — это не только карты и координаты, а живая история, природа и культура, окружающие нас каждый день. Благодарю всех, кто пришел на площадки, и приглашаю остальных написать диктант онлайн», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



До 10 декабря каждый желающий еще может пройти диктант онлайн на сайте — день и время участник выбирает самостоятельно. Правильные ответы опубликуют 11 декабря. Узнать свой индивидуальный результат можно будет начиная с 21 декабря в разделе «Результаты» на сайте проекта по индивидуальному 13-значному номеру, полученному при заполнении анкеты, или по QR-коду.



«Цель географического диктанта — это популяризация географии. Ни в коем случае не стоит задача поставить «двойки». Основная задача Географического диктанта — пробудить интерес, чтобы после него у участника появился какой-то вопрос и ему захотелось узнать больше — открыть интернет или прийти в библиотеку и поискать ответы. Самара и Самарская область традиционно активно участвуют в написании диктанта», – отметил исполнительный директор Самарского областного отделения Русского географического общества Алексей Кондратьев.



Напомним, «Географический диктант» проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года по инициативе Президента России Владимира Путина. За время существования акция стала масштабным международным событием, охватывающим сотни площадок по всему миру. Главная цель диктанта — популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России. Проект реализуется с привлечением средств Фонда президентских грантов.