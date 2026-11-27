Госдума 26 ноября приняла в I чтении законопроект о переводе накопительной части пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Соответствующая информация опубликована на сайте ГД.

Согласно законопроекту, новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года. Накопления граждан, которые находятся в Социальном фонде России (СФР), планируют передать уполномоченному негосударственному пенсионному фонду. Правительство должно определить его до 14 января 2027 года.

После перевода средств граждане смогут в течение двух лет — с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года — выбрать другой негосударственный пенсионный фонд. В таком случае накопления переведут в выбранную организацию в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

При этом законопроект предусматривает сохранение прежнего порядка и сроков выплаты накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат, назначенных до 1 апреля 2027 года. Способ и условия их доставки также останутся без изменений.

Кроме того, граждане смогут определять правопреемников, которые получат остаток средств на счете долгосрочных сбережений в случае их смерти. Участники программы также получат право самостоятельно вносить дополнительные сберегательные взносы и претендовать на государственное софинансирование при заключении договора долгосрочных сбережений.

Законопроект также предусматривает возможность получить выплаты до достижения установленного пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Еще одним основанием станет истечение 15 лет со дня перевода средств в программу долгосрочных сбережений. Кроме того, участники ПДС смогут потребовать от негосударственного пенсионного фонда выплатить выкупную сумму при наступлении особых жизненных ситуаций, пишут "Известия".