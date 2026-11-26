В Самаре запущена в работу обновленная система информирования пассажиров о движении общественного транспорта по городским маршрутам. Все 53 электронных табло на остановочных пунктах интегрированы в единую интеллектуальную систему «Умный транспорт. Модуль управления общественным транспортом». Информационные экраны на остановках общественного транспорта отображают номер маршрута и фактическое время прибытия автобуса, троллейбуса или трамвая с корректировкой в режиме реального времени в зависимости от дорожной обстановки: пробок, ДТП и т.д.



«Современному мегаполису необходима понятная, логичная и удобная система слежения за работой общественного транспорта. В ходе ввода системы в эксплуатацию была проделана не только работа в части обновления программного обеспечения, но и проведена инвентаризация материальной базы с заменой вышедшего из строя оборудования. Внедрение передовых технологий, основанных на GPS‑ и ГЛОНАСС‑трекерах с визуализацией информации для пассажиров делает ожидание на остановках максимально комфортным и спокойным. Нововведение уже позволяет самарцам и гостям города точнее планировать свои поездки и пересадки», – отметил руководитель Департамента транспорта Администрации города Самары Андрей Карпочев.



В настоящее время специалисты Центра организации дорожного движения Самары следят за точностью работы электронных табло и в случае необходимости оперативно производят подстройку контроллеров. Система информирования охватывает табло остановок наиболее загруженных транспортных маршрутов города: на пересечении проспекта Масленникова и улицы Ново‑Садовой, возле стадиона «Солидарность Самара Арена», на Южном шоссе у ТЦ «Амбар», на остановке «Телецентр — Университет телекоммуникаций и информатики» на Московском шоссе, у остановки «Улица Потапова» на Московском шоссе, на бульваре Ивана Финютина в мкр. Кошелев и возле КРЦ «Звезда» и других.



По вопросам работы подвижного состава на линиях можно обращаться на «горячую линию» городского Департамента транспорта по тел. 8 (846) 207-70-11.

Фото: пресс-служба администрации Самары