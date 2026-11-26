26 ноября в 11:38 в пожарно-спасательную часть № 131 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что на 49-м километре автодороги «Клявлино–Шентала произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно к месту вызова были направлены дежурный караул Части, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел съезд с дороги автомобиля LADA Largus, с последующим опрокидыванием.

К счастью, никто не пострадал.

В ходе аварийно-спасательных работ нашими специалистами проведены следующие мероприятия: сбор информации, оценка обстановки, стабилизация транспортного средства.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»