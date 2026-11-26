26 ноября в 9 часов 13 минут в пожарно-спасательную часть поступила информация: на автодороге Алексеевка – Шариповка произошло дорожно-транспортное происшествие. Оперативно на место вызова выехали дежурный караул 116-й Части 48-го Отряда, а также сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено: произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием легкового автомобиля Lifan. В результате аварии пострадала девушка - самостоятельно обратилась в больницу.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи, стабилизацию транспортного средства.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"