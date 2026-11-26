Сегодня, 26 ноября, в 8 часов 59 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1109 км трассы М-5. На место вызова были направлены автомобиль первой помощи 109-й Части 40-го Отряда, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей: SCANIA и MEPCEDES. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания автомобилей.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"