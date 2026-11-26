Самарцы могут заказать в Лавке продукты, товары для дома, готовую еду и горячие блюда. Заказы привозят курьеры и роботы. Самара стала первым новым городом Лавки, где роверы начали доставку с первого дня работы сервиса.



В ассортименте — более 4 500 товаров с быстрой доставкой, 380 вариантов готовой еды, а также 150 блюд и 70 напитков, которые доготавливают перед отправкой и доставляют горячими. В среднем, каждый пятый товар в Лавке — местного производства. Среди них — известные самарцам хлеб и мясо «Фабрики качества», молочные продукты «Тольяттимолоко», соусы «Кухмастера», выпечка «Хлебного альянса» и питьевая вода «Чистая вода». С заказами из Лавки пользователи смогут получать заказы из Яндекс Маркета “по клику”, а также заказать лекарства и зоотовары из магазинов-партнеров.



Сейчас в городе работают шесть дарксторов — технологичных помещений, где собирают заказы — в Октябрьском, Советском, Железнодорожном, Ленинском и Промышленном районах. До конца года их число планируют увеличить до 11; все они будут иметь как опцию доставку роверами. Если адрес входит в зону рободоставки и рядом есть свободный робот, приложение предложит выбрать его при оформлении заказа. Робот сам строит маршрут до нужного подъезда, объезжает препятствия, а за его движением можно следить на карте в приложении. Когда робот доставит заказ, пользователь получит уведомление. Грузовой отсек во время поездки закрыт: открыть его сможет получатель кнопкой в приложении. После этого останется забрать заказ и закрыть крышку кнопкой на роботе.

Самара стала двенадцатым городом-миллионником в географии Яндекс Лавки и первым из них, где сервис запустился с локальным партнёром. Франчайзи сервиса — Сергей Кабанов, владелец и руководитель группы компаний «Континент», которая работает в сфере социального питания и сельского хозяйства в Самарской области и соседних регионах. С открытием Лавки в Самаре появится более 500 рабочих мест – курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющих дарксторами.