7 ноября в селе Хворостянка Самарской области состоится Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы Самарской области. Мероприятие пройдёт в рамках Региональной патриотической программы «Наследие Победы» при поддержке Фонда президентских грантов.

Слёт объединит активистов Движения из разных муниципалитетов региона. Волонтёры Победы приедут из Приволжского, Красноармейского, Безенчукского, Пестравского, Волжского и Хворостянского районов, а также Самары, Чапаевска и Новокуйбышевска.

Среди почётных гостей – Глава муниципального района Хворостянский Сергей Александрович Кислинский.

Участники освоят инструменты проектной работы, разберут успешные кейсы и совместно сформулируют предложения по развитию патриотических инициатив на местах. В программе слёта запланирован Круглый стол на тему «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодёжи: современные подходы и перспективы». На площадке круглого стола участники обсудят эффективные практики работы с молодёжью, вызовы современного информационного пространства и возможные направления развития патриотических проектов в муниципалитетах.

Слёт станет площадкой для профессионального роста добровольцев, обмена опытом и генерации новых идей в сфере патриотического просвещения.