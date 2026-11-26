Долги самарских организаций, управляющих многоквартирными домами – УК, ТСЖ и ЖСК – за воду и канализацию перед «РКС-Самара» превысили 220 миллионов рублей. При том, что большинство самарцев исправно оплачивает коммунальные услуги. Часто эти деньги оседают на счетах управляющих компаний и не перечисляются ресурсоснабжающим организациям. В итоге такие жилищные организации ставят под угрозу надежное водоснабжение и водоотведение.

Договоры водоснабжения и водоотведения в Самаре подписаны с 1396 компаниями-исполнителями коммунальных услуг. Из них просроченную задолженность имеют 312 компаний, т.е. почти каждая четвертая не исполняет обязательства перед ресурсоснабжающей компанией.

Самые крупные должники:

● ТСН «Город Мира» — 4,8 млн руб.

● ООО «Алком-Гарант» — 3,1 млн руб.

● ООО «ДЭЗ» — 3,0 млн руб.

● ЖК «Удача» — 1,6 млн руб.

● ООО «НОВА» — 1,4 млн руб.

● ООО «УК «КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» — 1,3 млн руб.

● ТСН «ЛИДЕР 2012» — 1,2 млн руб.

● ООО «УК «Оникс» — 1,2 млн руб.

● ООО «УК «Вектор» — 1,1 млн руб.

● ТСЖ «Партнер-24» — 1,0 млн руб.

В 2025–2026 годах черный список пополнили «Визит М», «ЖЭУ-66», «Алком-Гарант» и «Надежда».

Информация о самых злостных неплательщиках сейчас направлена в Государственную жилищную инспекцию с требованием лишить УК лицензии и в прокуратуру Самары.

«РКС-Самара» просит жителей не оставаться в стороне, контролировать оплату потребляемых ресурсов, в том числе водоснабжения и водоотведения, обслуживающей организацией. Для этого необходимо обратиться любым способом в УК или ТСЖ с требованием предоставить отчёт об оплате ресурсов.

Напоминаем всем, кто испытывает трудности с оплатой: нужно не скрываться, а обратиться в «РКС-Самара». Здесь рассмотрят ситуацию и предложат варианты решения.

Предприятие благодарит всех, кто вовремя и в полном объёме оплачивает квитанции.