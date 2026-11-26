Пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Самару, совершил посадку на запасном аэродроме после сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, во время полета Boeing 737-800 на электронную почту сочинского аэропорта поступило письмо от неизвестного с заявлением о бомбе в самолете. Информацию передали диспетчерам Актобе, в зоне ответственности которых находился лайнер, а затем уведомили экипаж.

Командир воздушного судна принял решение изменить маршрут и направить самолет на запасной аэродром. В 13:12 мск пилоты подали сигнал срочности Pan-Pan, запросив приоритетное содействие диспетчеров, а также вызвали полицию к месту посадки в связи с угрозой взрыва.

Спустя 16 минут Boeing благополучно приземлился. По итогам обследования взрывное устройство на борту не обнаружили, пишет Газета.